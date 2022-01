SP doet niet mee aan Rotterdamse verkiezingen

Maar in de online vergadering waarin die kandidatenlijst moest worden bevestigd, diende een aantal leden maandagavond een voorstel in om toch niet mee te doen. En die werd door een meerderheid ondersteund. ,,De afdeling is erg verdeeld en dat is geen goede basis om een SP-campagne te starten", zegt Wiel Senden, één van de indieners. ,,De SP is niet weg; bij ons draait het altijd om actievoeren samen met de mensen. Over vier jaar komen we veel sterker terug.”