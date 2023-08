SP en Partij voor de Dieren voelen niets voor ‘Verenigd Links’ van Frans Timmermans

De SP en de Partij voor de Dieren voelen er niets voor om samen met GroenLinks en PvdA op te trekken als één blok in de verkiezingen. Dinsdag had lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA hen opgeroepen de verschillen te overbruggen.

De SP voelt er niets voor zich aan te sluiten bij het linkse blok dat GroenLinks en PvdA deze verkiezingen vormen, laat SP-leider Lilian Marijnissen weten. De nieuwe voorman van GroenLinks-PvdA, Frans Timmermans, had de socialisten dinsdag juist opgeroepen samen een vuist te maken de komende verkiezingen.

Marijnissen zei al eerder dat de verschillen met GroenLinks en PvdA groot zijn, bijvoorbeeld bij de aanpak van arbeidsmigratie. Ze is door de oproep van Timmermans niet van gedachten veranderd. Volgens Marijnissen kan de SP met veel partijen samenwerken ‘die Nederland socialer willen maken’.

,,Maar de ervaring leert ook dat de PvdA vaak voor de verkiezingen mooie beloften doet, maar na de verkiezingen liever met CDA of VVD in zee gaat en aan afbraak- en bezuinigingspolitiek meewerkt. Dit heeft het vertrouwen van mensen in de politiek flink beschadigd. Dus iedereen die echte verandering wil, kan het beste SP stemmen.’’

Ook de Partij voor de Dieren wil geen onderdeel zijn van een Verenigd Links, zoals GroenLinks en PvdA zich ook wel presenteren. ,,Het is goed dat er nog iets te kiezen valt op progressief gebied. Die keuze moet je niet versmallen door alles op een hoop te gooien”, zei PvdD-bedenker en senator Niko Koffeman dinsdag op NPO Radio 1.

Versplintering

Volgens Koffeman is de versplintering van de politiek alleen een probleem van rechts. ,,Wij zijn opgericht omdat andere partijen, met name ook de linkse partijen, onvoldoende aandacht hadden voor dier, klimaat en milieu.’’ Toen Koffeman de partij oprichtte, werd volgens hem toenmalig lijsttrekker Marianne Thieme gebeld door GroenLinks met de vraag waarom ze zich niet bij hen aansloot omdat die partij ook opkwam voor dieren. Koffeman: ,,Waarop Thieme zei: ‘Dat is me nooit opgevallen’.’’

Timmermans deed zijn oproep dinsdagavond in Den Haag bij zijn officiële installatie als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. Hij wees erop dat Nederland ‘steeds rechtser wordt’ en dat links een vuist moet maken om iets te kunnen veranderen. Daarbij gaf hij aan te hopen dat die vuist niet alleen door GroenLinks en PvdA zou worden gemaakt, maar dat ook andere progressieve partijen zich erbij aansluiten.

Verschillen overbruggen

Timmermans gaf aan dat hij in de loop der jaren anders is gaan kijken naar linkse samenwerking. ,,Toen de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer kwam, dacht ik: wat een decadentie. Maar ik heb geleerd dat ze een heel waardevolle inbreng in het debat hebben. Ik vind Esther Ouwehand geweldig. Het zou toch raar zijn om niet samen te werken met haar in Verenigd Links?’’

Hetzelfde geldt volgens hem voor de SP. In het verleden noemde hij de verschillen met die partij nog ‘fundamenteel’ en verweet hij hen ‘gisteren-was-alles-beter-socialisme’. Inmiddels denkt hij daar anders over. ,,De verschillen met ons zijn miniem in vergelijking met de verschillen met rechts. Dus zoek de samenwerking en ga niet proberen stemmen bij elkaar weg te halen. Ik steek de hand uit naar ze en hoop dat ze met ons willen samenwerken. GroenLinks en PvdA hebben bewezen dat het mogelijk is de verschillen te overbruggen.’’

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: