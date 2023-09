SP: Gebouwen onteigenen bij leegstand om woningen van te maken

interview Attje Kuiken (PvdA) keert niet terug in de Tweede Kamer: ‘Ik heb het fantas­tisch gehad’

PvdA-fractieleider Attje Kuiken keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Ze vindt het na zeventien jaar als parlementariër mooi geweest. Kuiken wil niet uitsluiten dat ze nog in een andere rol terugkeert aan het Binnenhof, maar daar nu al over speculeren vindt ze potsierlijk.