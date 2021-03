SP in verlegenheid om 'grap' over dubbelstem op PVV en Forum, ook Baudet gaat de mist in

Een voormalig Eerste Kamerlid van de SP heeft haar excuses aangeboden voor het plaatsen van een ongepast ‘advies‘ over de Tweede Kamerverkiezingen. De 51-jarige Meta Meijer, die van 2015 tot 2019 in de Eerste Kamer zat, stelde dat kiezers die twijfelen tussen Forum voor Democratie en PVV op beide partijen kunnen stemmen. Daarmee wordt een stem echter ongeldig verklaard.

Meijer benadrukt dat het om een onschuldige grap ging. Haar opmerking werd echter op Twitter op grote schaal verkeerd geïnterpreteerd. De SP neemt afstand van het bericht. ,,Het was een onhandige tweet. Het is terecht dat deze is verwijderd.”



De partij van Lilian Marijnissen, die op dit moment op 11 zetels staat in de peilingen, krijgt er op Twitter flink van langs. ‘Senator Meta Meijer van SP geeft advies ongeldige stem uit te brengen. Ongehoord’, twittert PVV-leider Geert Wilders. Thierry Baudet vindt de opmerking ‘bizar’. ‘SP-senator verspreidt bewust nepnieuws om kiezers op het verkeerde been te zetten en ongeldige stembiljetten in te leveren’, briest de Forum-leider op Twitter.



‘Fraude niet tolereren’

Dat laatste ontkent Meijer met klem. ‘Ik heb nooit bedacht dat mensen echt zouden denken dat je twee hokjes rood zou mogen maken en ging ervan uit dat iedereen zou weten dat het een grapje was’, reageert het oud-Eerste Kamerlid. ‘Iedereen moet stem kunnen uitbrengen op partij naar keuze. Fraude niet tolereren. Daar is de democratie me te lief voor.’ De geboren Schiedamse, die in 2012 kandidaat was voor de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen, had niet beseft dat het ‘meer kon losmaken dan een lach’. Ze heeft haar excuses aangeboden en de tweet verwijderd.

Meijer reageerde aanvankelijk op de ophef die vandaag is ontstaan rond een medewerkster van een stembureau in Rotterdam. Die werd uit haar functie gezet nadat zij op Instagram meldde alle stemmen op Geert Wilders en Thierry Baudet te zullen verscheuren. Volgens de vrouw was het als grap bedoeld. ,,Ik zag de ernst van de situatie niet in.’’ De gemeente deed dat wel en heeft de medewerker meteen de wacht aangezegd. ,,Het is kwalijk wat zij heeft gedaan. Dit is niet wat je als gemeente wilt uitstralen.”

‘Ik wil wel helpen’

Tegelijkertijd ontstond op sociale media ook onrust over mogelijke fraude bij het tellen van de stemmen in Haarlemmermeer. Een man die zich voorstelde als stemmenteller beweerde op zijn account dat ‘alle stemmen van FvD en PVV natuurlijk zullen verdwijnen’. ,,Die roepen net als Trump dat poststemmen frauduleus is, dus ik wil wel een handje helpen”, twitterde de vermeende stemmenteller.

De gemeente Haarlemmermeer nam het bericht serieus en startte intern een onderzoek. Daaruit is gebleken dat de twitteraar helemaal niet bij de gemeente in dienst is. ‘We kunnen melden dat de heer Pelle niet voorkomt in ons bestand en dus ook niet als teller geregistreerd staat (ook niet via uitzendbureau)’, meldt de gemeente. ‘Tellingen vinden in het openbaar plaats, controle daarop is dus ook mogelijk. Fraude wordt onder geen beding toegestaan. Wanneer daar sprake van is of bij andere misstanden wordt ingegrepen en worden gepaste maatregelen genomen.’

Thierry Baudet verspreidde vanmiddag op Twitter, zonder te verifiëren, een bericht met daarin de tekst ‘deze meneer wil wel helpen FVD- en PVV-stemmen te laten verdwijnen’. Dat blijkt dus te gaan om nepnieuws, meldt de gemeente. Forum voor Democratie is gevraagd om een reactie, maar koos ervoor niet te reageren.

