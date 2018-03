SP-leider Marijnissen loopt hersenschudding op

Kabinet: Gaswinning in Groningen gaat naar nul

14:46 Het kabinet gaat de gaskraan in Groningen stapgewijs volledig dichtdraaien. Uiterlijk in oktober 2022 - maar mogelijk een jaar eerder - moet de gaswinning tot onder 12 miljard kuub per jaar zijn gebracht. Dat maakt minister Wiebes (Economische Zaken) zojuist bekend.