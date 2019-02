SP: Motie van wantrouwen tegen minister Bruins over lange aanrijtijden ambulance

En dat valt terug te zien in de aanrijtijden die GGD Flevoland heeft verstrekt. Gedurende 2018 steeg de gemiddelde tijd die een ambulance erover deed vanaf de 112-melding op locatie in Lelystad tot de aankomst op bestemming (ziekenhuis), ineens van 39 minuten in oktober naar 51 minuten in december.



Vanaf Urk zijn de aanrijtijden sowieso al langer dan de gewenste 45 minutennorm (de laatste jaren zo’n 56 minuten). In oktober 2018 lag de gemiddelde tijden nog op 57 minuten, maar in december afgelopen jaar was dat getal al opgelopen tot gemiddeld ruim één uur (63 minuten).



Patiënten uit Lelystad worden nu niet alleen in Harderwijk of Almere geplaatst, maar vanwege krapte in de omliggende ziekenhuizen ook in Sneek en Heerenveen.