SP wil minister van zorg leveren in volgend kabinet

Christen­Unie-voor­man Segers haalt hard uit naar Hoekstra: ‘CDA is verder van ons af komen te staan’

Voor Gert-Jan Segers is deelnemen aan Rutte III 'hard werken' en voor zijn coalitiepartners was het ook 'niet altijd plezierig'. Toch was het 't waard, zegt de ChristenUnie-lijsttrekker. ,,Als onze idealen Rutte in de weg staan, dan wens ik hem veel succes bij het vormen van een ander kabinet."