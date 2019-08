Spanning stijgt: Dijsselbloem en Georgieva over in strijd om topjob IMF

Morgen dag van de waarheid voor Dijssel­bloem

1 augustus De Europese ministers van Financiën zijn er niet in geslaagd om gezamenlijk een kandidaat voor te dragen die de nieuwe topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet worden. Daarom is besloten om het vrijdag op een stemming te laten aankomen. Jeroen Dijsselbloem is nog altijd één van de vijf kanshebbers, al komt daar mogelijk een zesde, Britse kandidaat bij.