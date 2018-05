Staatssecretaris Blokhuis wil roken op terras uitbannen

Zeer kostbare eerste druk 'Wealth of Nations' gevonden in Tweede Kamer

12:13 Op de zolder van de Tweede Kamer is een zeldzame eerste druk van The Wealth of Nations van de Schotse liberaal Adam Smith uit 1776 gevonden. Het boek heeft een waarde van een kwart miljoen euro. Het boek is vanochtend gepresenteerd in de Rooksalon van de Tweede Kamer.