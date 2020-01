Staatssecretaris: extern onderzoek naar cultuur op ministerie Justitie

Er zou een extern, wetenschappelijk onderzoek moeten komen naar de cultuur op het ministerie van Justitie en Veiligheid om te zien of er een ‘patroon’ is om informatie achter te houden. Dat heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer.

Ze reageerde daarmee op het aftreden van aftreden van staatssecretaris Mark Harbers. Die stapte op omdat het ministerie versluierd had gecommuniceerd bij welke misdrijven asielzoekers betrokken zijn. Zedenmisdrijven werden onder een kopje ‘overig’ gezet, waardoor het onvindbaar was voor Kamerleden.

Deze week onthulde deze krant bovendien dat er soortgelijke misstanden zijn gemeld over de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zeven klokkenluiders van die controledienst van het ministerie, stellen dat onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten van rapporten zijn afgezwakt. Soms zou ook informatie zijn achtergehouden, zoals in rapporten over de brandweer, politie, de toepassing van de nekklem bij Mitch Henriquez en over de gebrekkige screening van asielzoekers.

Kamerleden zien daarom een ‘patroon’ van het achterhouden van informatie en willen daar meer opheldering over.

Staatssecretaris Broekers-Knol zei daarop dat ze tot een extern onderzoek bereid is. ,,Het is wat mij betreft niet nodig. Maar als het helpt om alle wantrouwen weg te nemen, dan is dat misschien een oplossing.’’ Ze zei zelf geen patroon te zien, maar zou een oordeel ook meer ‘aan wetenschappers’ willen laten.

Ze hield wel een slag om de arm: het is aan minister Ferd Grapperhaus om zoiets in gang te zetten. Die zegde dit uiteindelijk toe, maar schaalde het wel enigszins terug in omvang. Het typeerde het niet als een onderzoek naar de cultuur op zijn ministerie, maar als een ‘externe analyse’ van het eerdere interne onderzoek dar ambtenaren deden naar het aftreden van Harbers. Daarvoor bleek de voormalige staatssecretaris zelf niet te zijn bevraagd.

Broekers-Knol benadrukte zelf wel dat rond het aftreden van Harbers geen informatie is achtergehouden. Het was ‘gewoon vrij dom’ dat de informatie niet volledig werd vrijgegeven. ,,Maar daar zat geen boze opzet achter.’’