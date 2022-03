Staatssecretaris: ‘Gevluchte Oekraïners willen vaker doorreizen naar Nederland’

Van der Burg hoorde dit van zijn Poolse collega, die hij vanochtend sprak over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, dat vluchtelingen voornemens zijn om door te reizen. ,,Bijvoorbeeld omdat ze geen familie of vrienden in Polen hebben.” In Nederland worden nu ruim 7200 Oekraïners opgevangen en zijn 21.000 opvangplekken beschikbaar.

,,Polen kan en wil nog steeds opvang regelen", stelde de staatssecretaris tijdens het wekelijkse Vragenuur in de Tweede Kamer. Het in Europees verband herverdelen van vluchtelingen, waar GroenLinks op aandrong, is volgens hem ‘niet aan de orde’.

Gastgezinnen

Zowel de Kamer als de staatssecretaris spraken hun respect uit voor particulieren die hun woning of vakantiehuis openstellen voor vluchtelingen. Van der Burg overlegt met het ministerie van Sociale Zaken over een onkostenvergoeding voor mensen die vluchtelingen in huis nemen. Ook de vluchtelingen zelf krijgen leefgeld.

Gastgezinnen worden wel eerst gescreend door de organisatie Takecarebnb, die bemiddelt tussen gastgezin en vluchtelingen. Zo moet worden voorkomen dat iemand misbruikt maakt van de situatie. Ook moet er minimaal één kamer beschikbaar zijn. ,,Een bank is niet genoeg", aldus Van der Burg.

Het koppelen, schreef deze site zaterdag, laat op zich wachten. Het duurt, zegt CDA-Kamerlid Hilde Palland, te lang voordat particulieren die vluchtelingen in huis willen nemen worden gematcht. De matching duurt volgens Van der Burg langer omdat en minste één gezinslid uit een gastgezinnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet hebben. ,,Nu is het wachten op de VOG, daarna kan de matching plaatsvinden.”

Het CDA pleit al langer voor een speciale ‘opvangambassadeur’, iemand die de opvang van Oekraïners coördineert. Maar volgens Van der Burg heeft zo'n opvangambassadeur ‘geen meerwaarde’.