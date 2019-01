Staatssecretaris Keijzer naar VS om Nederlandse startups te helpen

Keijzer legt het bezoek samen met Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen af. ,,Innovatieve ondernemers zijn bijna altijd op zoek naar kennis, geld en partners om hun product of dienst verder te laten groeien’’, aldus de bewindsvrouw, die dit soort bedrijven wil helpen. ,,Dat doen we gericht daar waar kansrijke markten zijn of potentiële partners samen komen zoals bijvoorbeeld op de CES. Maar ook in juni in Den Haag waar we samen met de VS de Global Entrepreneurship Summit organiseren.’’



Al eerste gaat Keijzer maandag langs bij Gretchen Whitmer, de nieuwe gouverneur van Michigan. Met haar voorganger ondertekende de staatssecretaris in april een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van innovatietechnologieën voor bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, maar ook voor de uitwisseling van onderzoek en productie van auto-onderdelen.



Nederland en Michigan zijn nauw verbonden, zowel op historisch als economisch gebied. Zo wonen er 515.000 Amerikanen van Nederlandse afkomst en bedraagt de jaarlijkse export naar Nederland meer dan 330 miljoen dollar. Michigan vormt het hart van de auto-industrie in de VS, met grote producenten als General Motors en Ford. Daar zijn veel Nederlandse bedrijven bij betrokken, zoals TomTom, VDL en Prodrive.