Staatssecretaris Snel naar herdenking genocide in Armenië

Het kabinet zal nu elke vijf jaar bij de herdenking in Armenië aanwezig zijn. De Tweede Kamer erkende bijna twee maanden geleden de genocide van 1915. Toen werden in het Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. Volgens Turkije was er geen sprake van doelbewuste volkerenmoord.



Destijds vroeg de volksvertegenwoordiging ook een kabinetslid naar de herdenking in Jerevan te sturen. Het kabinet ging hiermee akkoord, maar benadrukte destijds wel dat het daarmee niet uitspreekt dat het een genocide was. Het kabinet blijft spreken over de 'kwestie van de Armeense genocide'.