Staatssecretaris vindt vernoemen marineschip naar eerste vrouwelijke militair ‘goede suggestie’

Nu zijn alle schepen van de Koninklijke Marine genoemd naar mannen, plaatsen of dieren. GroenLinks-Kamerlid Tom van den Nieuwenhuijzen vindt dat het tijd wordt dat een schip naar een vrouw wordt vernoemd . Visser is het met hem eens, maar benadrukte wel dat de traditiecommissie van de marine over de naamgeving van nieuwe schepen gaat.

,,Die geven een advies aan de commandant der strijdkrachten en dat gaat naar de koning”, legde Visser uit. Toch gaat ze zelf een positief advies geven over de naam Francien de Zeeuw aan de traditiecommissie. ,,Dat ze daar goed over moeten nadenken”, zei de VVD-staatssecretaris.

Suggesties

Haar partijgenoot André Bosman probeerde in 2018 al een bevoorradingsschip naar De Zeeuw vernoemd te krijgen . Dat ging toen niet door. GroenLinks-Kamerlid Tom van den Nieuwenhuijzen stelde dinsdag ook de naam van verzetsheldin Jos Gemmeke voor. Ook Visser zei via Twitter ‘allemaal suggesties voor mogelijke namen’ te hebben ontvangen.

Van den Nieuwenhuijzen vroeg zich af of de traditiecommissie van de marine wel een afspiegeling is van de krijgsmacht en niet alleen uit mannen bestaat. ,,Want die traditie mag dan wel een upgrade hebben.” Visser zei niet te weten wat de samenstelling van de traditiecommissie is.