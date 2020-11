Stations op de schop: betere aansluitingen en extra fietsenstallingen

Het kabinet neemt samen met de regio meerdere belangrijke stations en hun omgeving op de schop. Dat is besloten na overleg met bestuurders in het land. Ook krijgen tientallen stations extra fietsenstallingen, in navolging van het Klimaatakkoord.

Zo wordt station Nijmegen (Gelderland) een groot project. Dat moet in in 2029 ‘een knooppunt van reizen, werken en wonen’ zijn, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Er komen 2000 woningen bij in het gebied en op het station wordt het makkelijker om snel over te stappen tussen trein, bus en fiets.

Daarnaast komt er in Nijmegen een nieuwe ondergrondse fietsenstalling, met aparte fietsverbindingen zodat fietsers en bussen elkaar niet meer kruisen. Voor de aanpak van het stationsgebied is 116 miljoen euro nodig. De NS draagt daarnaast 5 tot 10 miljoen euro bij aan de vernieuwing van de stationshal.

Ook in Zoetermeer (Zuid-Holland) wordt het stationsgebied aangepakt: door een nieuwe stationshal, betere aansluiting op de brug over de A12, plaats voor 1000 extra fietsen en de bouw van 4500 huizen in de komende jaren. In het hele gebied wordt de komende jaren 21,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Sociale veiligheid

Quote Met deze investe­ring zorgen we dat je je fiets kwijt kunt bij het station, zodat je makkelijk je reis met de trein, bus, deelauto of metro kunt vervolgen Staatssecretaris Stientje van Veldhoven Amsterdam Lelylaan (Noord-Holland) puilde voor corona uit zijn jasje en veel reizigers klaagden over de sociale veiligheid op het station. Rijk en regio hebben afgesproken dat er in 2025 een vernieuwd stationsgebouw staat ‘waar reizigers zich prettig en veilig voelen’. Ook de nieuwe fietsenstalling wordt dan opgeleverd. Trein, bus, metro gaan beter op elkaar aansluiten. Totale kosten: 71 miljoen euro.



Voor Den Bosch (Noord-Brabant) is afgesproken dat er een verkenning start naar de aanpak van het station. ’s-Hertogenbosch is een belangrijk ov-knooppunt, ook in de toekomstige plannen. Een extra perron en nieuwe passerelles (verbindingen) boven de sporen moeten ervoor zorgen dat het station plek biedt aan meer treinen en meer reizigers. Ook het stationsgebied wordt aangepast.



En in de Haagse wijk Binckhorst (Zuid-Holland) gaan Rijk en regio 150 miljoen euro investeren in het openbaar vervoer. Een onderzoek moet uitwijzen of hier een tramverbinding, lightrail of hoogwaardige buslijn wordt aangelegd. De betere bereikbaarheid levert ook meer mogelijkheden voor woningbouw.

Meer en vernieuwde fietsenstallingen

Naast deze grote projecten gaat bij nog eens 46 stations de schop in de grond voor aanzienlijk meer en vernieuwde fietsenstallingen. Daarmee gaat Nederland van 500.000 naar 600.000 stallingsplaatsen. Dat lijkt veel, maar iedere Nederlander bezit gemiddeld een of meerdere fietsen, en ongeveer de helft van de reizigers komt met de fiets naar het station. Ook is er in veel stallingen tekort aan plekken voor bijvoorbeeld bakfietsen, e-bikes en fietsen met een krat of kinderzitje.

Dat landelijke tekort aan fietsenstallingen is in 2025 weggewerkt, belooft het kabinet. Rijk en regio trekken samen een kleine 200 miljoen euro uit voor de extra stallingen. Van Veldhoven draagt 75 miljoen euro klimaatgeld bij, die het kabinet al had gereserveerd in het klimaatakkoord.

,,Met deze investering zorgen we dat je je fiets kwijt kunt bij het station, zodat je makkelijk je reis met de trein, bus, deelauto of metro kunt vervolgen”, aldus de staatssecretaris. ,,En dat is met die nieuwe woningen in de steden nog extra belangrijk.”

Volledig scherm De cijfers achter het aantal fietsparkeerplekken bij de Nederlandse stations © Ministerie van IenW