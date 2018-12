Steeds minder ouderen werken door tot aan AOW-leeftijd

In 2015 had nog bijna zes op de duizend van de mensen tussen de 60 en 65 jaar oud kans om wegens ziekte niet langer te kunnen werken, in 2016 was dit aandeel gestegen naar ruim zeven op de duizend (0,71 procent), een stijging van 20 procent. Uit cijfers over 2017 blijkt inmiddels dat 8 op de 1000 zestigplussers voor de AOW-leeftijd af moeten haken.

Vrouwen

Vorig jaar stroomden in totaal 40.000 euro de WIA in. Opvallend is dat niet alleen ouderen steeds vaker arbeidsongeschikt worden, maar ook vrouwen van alle leeftijden. Vrouwen hebben inmiddels 0,48 procent kans om arbeidsongeschikt te raken, terwijl voor mannen dit percentage op 0,36 procent ligt.

Vooral in het onderwijs, de gezondheidszorg, bij de overheid en bij banken en andere zakelijke dienstverleners neemt de kans op arbeidsongeschiktheid toe. Hoewel bekend is dat er in deze sectoren vaker mensen ziek worden vanwege stress en hoge werkdruk, staat niet vast dat ook de instroomkans hierdoor groter wordt, aldus het UWV. Vooral leraren komen vaker langdurig ziek thuis te zitten: hun instroomkans nam in 2016 met maar liefst 26 procent toe. In de zorg valt vooral op dat mannen vaker arbeidsongeschikt raken.

