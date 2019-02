Steun voor coalitie op dieptepunt

video SP-leider Marijnis­sen: verkiezin­gen worden referendum over Rutte

23 februari Oppositiepartij SP wil van de komende Provinciale Statenverkiezingen een referendum maken over het kabinet. De kiezer heeft op 20 maart dan een hele duidelijke keuze: Rutte of rechtvaardigheid, aldus SP-leider Lilian Marijnissen op een partijraad in Amersfoort.