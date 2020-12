Steunpakket met 3,7 miljard uitgebreid, grotere tegemoetkoming horeca

Bedrijven die op dit moment helemaal geen omzet hebben omdat ze vanwege corona dicht zitten, krijgen maximaal 70 procent van hun vaste lasten helemaal vergoed. Wie 30 procent omzetverlies heeft - het minimumpercentage om voor TVL in aanmerking te komen - krijgt 50 procent vergoed. De verruiming van de TVL geldt voor het gehele vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 en gaat met terugwerkende kracht in.

Aanvankelijk wilde het kabinet de loondoorbetalingsregeling NOW versoberen, maar daar wordt nu van afgezien. Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken is er ‘een klein lichtje’ aan het einde van de tunnel doordat er nu vaccins op de markt komen. Het is nu ‘een kwestie van volhouden’, stelt Wiebes, en dat betekent dat het steunpakket ‘meeveert’ en nog niet afgebouwd wordt.

Volledig scherm Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) zijn verantwoordelijk voor de steunpakketten. Vanochtend maakten zij aanpassingen bekend. © EPA

Molensteen

Het kabinet riep horecaondernemers en verhuurders/brouwerijen eerder op samen om de tafel te gaan zitten en te onderhandelen over de huurprijzen, die veel cafés en restaurants als een molensteen om de nek hangen. Wiebes hoopt dat dit ook in de toekomst blijft gebeuren, omdat de maximale vergoeding van 70 procent niet voor alle gesloten bedrijven genoeg zal zijn om de doorlopende vaste lasten te kunnen dekken.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelt dat het op dit moment nodig is ‘om wat extra's te doen’. Het kabinet trok al 33,7 miljard euro uit, daar komt nu bijna 4 miljard euro bij. Maar volgens Hoekstra kan de schatkist die extra uitgaven dragen en is het nu vooral van belang dat bedrijven niet onnodig omvallen en banen verdwijnen.

‘Mooi kerstcadeau’

De extra steun is een ‘mooi kerstcadeau’ voor werkend Nederland. Dat concludeert vakbond CNV. CNV-voorman Piet Fortuin is ervan overtuigd dat met dit nieuwe ondersteuningspakket tienduizenden mensen hun baan kunnen behouden. ,,Het vaccin is in zicht. We zijn er bijna. Het kabinet neemt nu de juiste beslissing door met dit nieuwe pakket werkenden naar de eindstreep te dragen”, zegt hij in een reactie.

Vakcentrale VCP noemt het terecht dat het kabinet kiest voor stabiliteit en rust. De VCP stelt dat het kabinet er goed aan doet de steun voor nu niet af te bouwen, in de hoop ook dat de economie zich in de loop van volgend jaar herstelt. ,,Voor een versobering van het steunpakket is het nu nog te vroeg.”

VCP-voorzitter Nic van Holstein wijst er wel op dat het kabinet geen concrete oplossing heeft voor de problemen in bedrijven door de noodzakelijke quarantaine. ,,Wanneer werknemers in quarantaine moeten geeft dat soms spanning op de werkvloer. Daarom is het van groot belang dat er veilige werkplekken zijn.”

CNV roept het kabinet ook op om snel werk te maken van een grootschalig vaccinatieplan. ,,Het massaal inenten van miljoenen mensen moet nu topprioriteit worden”, aldus Fortuin. ,,De logistiek hiervoor is nog onvoldoende op orde. Dit moet zo snel mogelijk worden geregeld, zodat de economie weer op volle toeren kan draaien.”

