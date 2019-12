Stikstofwet: deal met 50Plus en Otten in de maak

Dat melden Haagse bronnen aan deze site. Met de steun van het trio 50Plus, fractie-Otten en SGP kan het kabinet de stikstofwet door de senaat loodsen zónder hulp van PvdA of GroenLinks. Of de linkse partijen de wet wel of niet gaan steunen, is nog onduidelijk. Partijleiders Asscher (PvdA) en Klaver (GroenLinks) hebben de laatste dagen wel bezoek gehad van ministers Schouten van Landbouw en Hoekstra van Financiën.



Henk Otten, die zich met drie zetels in de Eerste Kamer afsplitste van Forum voor Democratie, heeft vandaag een afspraak op het Torentje om een deal te maken over zijn steun aan de stikstofwet. Otten laat weten dat hij er niet voor voelt om Nederland in een recessie te storten door tegen de stikstofwet te stemmen. Wat hij in ruil krijgt voor zijn steun, is nog niet bekend.