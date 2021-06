Stormloop op Janssen-prik na lancering telefoonnummer: lijnen overbelast

,,Het is een ideaal vaccin als je met één prik klaar wil zijn, klaar voor de zomer, voor de festivals, voor ‘dansen met Janssen’”, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vanochtend. ,,Maar het is ‘zolang de voorraad strekt’.” Er liggen 200.000 doses in de koeling nu. ,,We zijn klaar voor een hausse aan telefoontjes. Maar op is op: als je nummer 200.001 bent die belt, kom je op een wachtlijst.”

Vanaf tien uur ging de telefoonlijn open, al snel was het nummer onbereikbaar of hoorden bellers de mededeling dat het erg druk is. ,,Er bellen zoveel mensen, helaas moeten we de verbinding nu verbreken”, klinkt het. Zij moeten ‘later’ terugbellen.

De Jonge roept ook daarom op om ‘niet te wachten op Janssen'. ,,Plan gewoon de prik die op je pad komt, Pfizer of Moderna, en zet hem dan later om.” Wie nu misgrijpt zou door late leveringen van Janssen pas weken later opnieuw aan bod kunnen komen. ,,Dus maak de afspraak met het vaccin dat voor jou bedoeld was.”

Bij het Janssen-vaccin ben je na één prik klaar. Met Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn twee inentingen nodig.

Het Janssen-vaccin was vrijwel helemaal geschrapt uit het vaccinatieprogramma vanwege een heel klein risico op ernstige bloedproblemen. Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe één melding ontvangen van een bloedstolsel in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van Janssen uit Leiden.

