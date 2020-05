Studenten krijgen veelal deel collegegeld terug

Door de crisis is vertraging bij studies met stages, coschappen en practica onvermijdelijk. Voor studenten in hun laatste jaar is het ook niet mogelijk hun achterstand weer in te lopen in de latere jaren van hun opleiding.



Daarom krijgen alle studenten die zich komend jaar opnieuw moeten inschrijven en afstuderen tussen september 2020 en eind januari 2021 een bedrag dat neerkomt op ongeveer drie maanden les-, cursus- en collegegeld.



Concreet gaat het voor studenten in het mbo om 150 tot 300 euro, afhankelijk van hun leerweg. Voor studenten in het hoger onderwijs is de compensatie 535 euro.