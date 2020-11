Supermarkten mogen vanaf 2024 geen tabak meer verkopen, tankstations volgen later

De verkoop van tabak in supermarkten wordt per 2024 verboden. Dat wil de ministerraad morgen besluiten, bevestigen verschillende Haagse bronnen.

Eerst gaat per 2023 de onlineverkoop in de ban. De maatregelen zijn een uitwerking van het nationaal preventieakkoord, waarin staat dat het aantal verkooppunten van tabak de komende jaren omlaag gaat.



Verkoop van rookwaar is na 2024 alleen nog toegestaan bij tankstations en in tabaksspeciaalzaken. Uiteindelijk zullen later ook de tankstations een ban krijgen, maar dat zal niet voor 2030 zijn, aldus de ingewijden.

De wetswijziging komt er na overleg met CBL, een besloten vereniging van en voor supermarkten en foodservicebedrijven, en met de tankstations.

Preventieakkoord

Staatssecretaris Blokhuis (Preventie) heeft al aan het begin van deze kabinetsperiode de oorlog verklaard aan het roken. Niet veel later sloot hij een breed preventieakkoord waarin werd afgesproken dat in 2040 kinderen niet meer beginnen met roken. En dat zwangere vrouwen niet meer roken. Ook staat er dat het aantal rokende volwassenen moet dalen naar maximaal 5 procent (nu iets minder dan een kwart).

Blokhuis houdt vooralsnog voet bij stuk: de Rijksoverheid heeft vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak verhoogd. Ook zijn sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten niet meer te zien bij de verkooppunten, zoals supermarkten. Verder krijgen de verpakkingen dezelfde donkergroen-bruine kleur. Verder werd geregeld dat alle schoolterreinen vanaf het schooljaar 2020-2021 rookvrij zijn.

Aantal verkooppunten zo snel mogelijk omlaag

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds) zijn blij met het voornemen. ,,Het aantal plekken waar tabak wordt verkocht, moet zo snel mogelijk omlaag. Op dit moment worden kinderen iedere dag geconfronteerd met het dodelijke en zwaar verslavende product, dat nog steeds verkrijgbaar is in onder andere supermarkten. Als we samen de rookvrije generatie willen bereiken, is verkoop van tabak op plekken waar kinderen komen onacceptabel.”

Uiteindelijk zal tabaksverkoop alleen nog zijn toegestaan in speciaalzaken, is de bedoeling. Fabrikant Philip Morris - bekend van merken als Marlboro, L&M, Chesterfield en Philip Morris - wil dat rokers dan de mogelijkheid krijgen om zich goed te informeren over minder schadelijke, rookvrije alternatieven. ,,De drie miljoen rokers in Nederland hebben recht op deze informatie.” Daarnaast wijst het bedrijf op het belang van een strikte naleving van de leeftijdsgrens.

