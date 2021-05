Sylvana Simons leeft al drie jaar met chronische pijn: Af en toe wordt het ondraaglijk

,,Het valt sommigen misschien op dat ik eerder het corona-debat heb verlaten’’, schrijft ze. ,,De reden is dat ik al zeker drie jaar met chronische pijn leef, naar we nu denken: reuma. Artrose. Ik heb echter nog geen afdoende medicatie dus naarmate de dag vordert wordt het af en toe ondraaglijk. Daarom draag ik soms een brace of sling. Vandaag zat de pijn vooral in m’n knieën en voeten en daar heb ik dus geen hulpmiddel voor.’’



Simons beklemtoont dat zij de pijn haar werk niet wil laten beïnvloeden. ,,Ik heb er ontzettend lang over gedubd om dit publiekelijk te delen. Eerlijk gezegd was ik bang dat het de indruk zou wekken dat ik geen goede partijleider kan zijn. Geconditioneerde gedachte over ziekte. Maar ik ben trots op wat ik de afgelopen jaren heb bereikt ondanks de immer aanwezige pijn, zonder goede medicatie.’’