Sylvana Simons opgenomen in ziekenhuis met spontane klaplong

Blog Verantwoordingsdag Rekenkamer kritisch: 'Ernstige onvolkomen­heid' bij aanpak misbruik subsidies

13:28 Het is de eerste 'gehaktdag' van het kabinet-Rutte III. Op deze derde woensdag van mei, die officieel Verantwoordingsdag heet, wordt duidelijk wat er het afgelopen jaar van de plannen van het kabinet is terechtgekomen en wordt er financiële verantwoording afgelegd. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons blog.