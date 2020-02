Sylvana Simons wil met Bij1 net zo schaamteloos en luid zijn als Baudet

Wie mee wil doen met Bij1 moet wel een mondje Engels kunnen spreken. ‘Please give me space, you get on my nerves’, zegt-zingt de Diemense Marassa als opwarmer in het kleurrijk versierde DOK Amsterdam. Haar als ‘poëtische hiphop’ omschreven bijdrage wordt in dit bonte gezelschap gewillig ontvangen. Alle 350 aanwezigen zijn vandaag gekomen om hun plekje onder de zon op te eisen, of ze nu ‘mensen van kleur’, ‘witte trans-sisters’ of ‘heteroseksuele cis-mannen’ zijn.