‘Tabak bij tankstation en supermarkt razendsnel in de ban’

Eerder nam de Tweede Kamer alleen een motie aan die eist het aantal verkooppunten vóór 2022 ‘substantieel’ teruggebracht moet worden. Uiteindelijk mogen tabaksproducten alleen nog maar in speciaalzaken verkocht worden. Het voorstel van vandaag vult die wens in.



,,Als ik om mij heen kijk in de stad lijken er steeds meer supermarkten bij te komen en dus meer verkooppunten”, zegt CDA’er Anne Kuik. ,,Terwijl we in het preventieakkoord juist een daling hebben afgesproken. Dus moeten we stappen zetten. Want de verkoop van levensmiddelen en tabaksproducten op dezelfde plek is echt niet meer van deze tijd.”



Carla Dik-Faber (ChristenUnie) voegt toe: ,,Jaarlijks zijn er 19.000 doden als gevolg van tabaksverslaving. Nederlanders krijgen nu op duizenden plekken tabak aangeboden. Dat is niet uit te leggen als we toe willen naar een rookvrije generatie. Supermarkten, tankstations en boekhandels moeten hierin verantwoordelijkheid nemen. Vanwege het belang van de gezondheid van onze jongeren.”