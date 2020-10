Tekort griepvaccin dreigt: kabinet vraagt gezonde zestigers prik over te slaan

Het kabinet vraagt gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar nu niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen een vaccin krijgen.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laten ‘signalen’ nu zien dat het zeer waarschijnlijk is dat er te weinig griepvaccins zijn voor iedereen die in de doelgroep valt. ‘Daarom kom ik met bovengenoemde maatregel op advies van het RIVM, om te voorkomen dat te veel mensen die het meest baat hebben bij de griepprik deze niet krijgen’, aldus de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen met een medische aandoening (diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand) en mensen van 70 jaar en ouder lopen meer gezondheidsrisico’s wanneer ze griep krijgen, dus zij krijgen de prik nog wel. Aan het einde van de griepprikperiode in december wordt duidelijk of er vaccins over zijn voor de gezonde zestigers.

In verband met corona was al rekening gehouden met een hogere opkomst voor de griepvaccinatie en zijn er 520.000 vaccins meer besteld dan vorig jaar, waarmee er een totaal van 3,88 miljoen vaccins beschikbaar is. Maar dat blijkt toch te weinig.

Mondiaal is er dit jaar zoveel ingekocht, dat er geen voorraden meer beschikbaar zijn. Blokhuis: ‘We kijken steeds of er nog partijen over zijn in andere landen, maar andere landen benaderen ons ook. Als er zich concrete mogelijkheden voordoen, zullen we deze uiteraard verzilveren.’

