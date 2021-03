Terrassen, hoger onderwijs en meer winkels pas open in april

Kinderen mogen tot die tijd alvast wel weer naar zwemles vanaf volgende week, volwassenen mogen met vier personen buiten sporten (in plaats van twee). En grote winkels vanaf vijftig vierkante meter mogen straks maximaal vijftig klanten tegelijk ontvangen op afspraak. Maar op deze minimale versoepelingen en ‘correcties’ na houdt het kabinet Nederland verder op slot.

,,Het is niet verstandig om al vanaf volgende week nieuwe versoepelingen aan te kondigen”, zei premier Mark Rutte vanavond tijdens de coronapersconferentie. ,,De aantallen besmettingen en de ziekenhuisbezetting zijn stabiel nog altijd te hoog.” Met de verlenging van de meeste strikte maatregelen heeft Nederland straks de hele winter in een harde lockdown gezeten. Rutte wil nu dus niet versoepelen, maar zegt wel: ,,Het kantelpunt nadert, het vaccin krijgt de overhand over het virus, dan wordt echt meer mogelijk.”

Ruimte in april

Het kabinet komt dus slechts met minieme versoepelingen - ‘correcties en aanpassingen’ in de woorden van Rutte - in aanloop naar grotere verruimingen aan het eind van de maand, begin april. ,,Aan het begin van de zomer zijn zoveel mensen gevaccineerd dat we eindelijk grote stappen richting het normale leven kunnen zetten waarbij niet alles mag en kan, maar wel veel meer dan nu. Je kunt zeggen: dat is al over vier maanden, maar voor veel van ons is het ‘pas’ over vier maanden. Kijk naar de kaalslag in de economie, de impact op jongeren. Het is duidelijk: de lockdown in de huidige vorm is niet vier maanden vol te houden, we moeten steeds vragen: wat kan nu wel?”

Iets voor Pasen durft het kabinet dus pas ‘nieuwe risico's te nemen’ als de belasting van de zorg stabiel blijft of daalt en de R-waarde op of onder de één blijft, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Terrassen kunnen onder voorwaarden dus op 31 maart open, ook het hoger onderwijs kan vanaf die week (gedeeltelijk) weer open, ook winkels moeten dan weer meer open kunnen. ,,We kunnen niet allerlei sectoren eraan toevoegen”, zei De Jonge.

De maatregelen op een rij

-De harde lockdown blijft van kracht tot en met 30 maart, dus inclusief avondklok en bezoekbeperkingen. Alleen tijdens de verkiezingen geldt de avondklok niet

-Het negatieve reisadvies voor het buitenland wordt verlengd tot 15 april

-Terrassen blijven dicht tot 31 maart, hogescholen en universiteiten blijven tot die tijd ook gesloten. Als de R-waarde en de ziekenhuisbezetting het toelaten, mogen terrassen, hogescholen en winkels daarna open

-Verder zijn er enkele minimale versoepelingen vanaf volgende week: buiten sporten mag dan met vier volwassenen (in plaats van twee)

-Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen vanaf volgende week weer zwemles krijgen en afzwemmen

-In verpleeghuizen mogen straks twee mensen op bezoek komen, in plaats van één





Afwachten

Dus tot april is het vooral afwachten. Meer dan de zwemlessen en buitensport is nu volgens het kabinet ‘epidemiologisch’ niet mogelijk: dagelijks raken gemiddeld nog 4500 mensen besmet, de druk op de ziekenhuizen is groot, met in totaal ruim 1900 opgenomen coronapatiënten. Als nu teveel losgelaten wordt, is de vrees dat de aantallen enorm hard oplopen.

De verlenging van de avondklok is volgens experts nodig om de verspreiding van het virus te remmen met tien procent, maar het draagvlak daarvoor is broos, blijkt uit de gedragspeiling van het RIVM. Veel mensen volgen de regels wel, maar vaak met forse tegenzin. Rutte zegt vanavond: ,,Je wil er nog steeds het snelste van af, maar als je nu de avondklok eraf haalt, neemt het risico op verdere verspreiding toe, dat is dus niet verstandig.”

Frustrerend

Rutte zei begrip te hebben voor het brede chagrijn over de langdurige lockdown, vooral omdat allerlei sectoren ‘ongelooflijk hard werken’ om veilig open te kunnen. ,,Overal liggen plannen”, zei Rutte. ,,Ik begrijp hoe frustrerend het is om te moeten horen dat één terras geen probleem is, één theaterzaal geen probleem is, één reis veilig te maken is, maar dat de optelsom wel problemen opleveren in ziekenhuizen.”



