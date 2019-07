‘Terrorist’ Binnenhof naar Pieter Baan Centrum

Tandenknar­sen­de Timmermans vergelijkt zichzelf met gevallen Groenewe­gen

7 juli Frans Timmermans, die in de race was voor het voorzitterschap van de Europese Commissie maar voor de functie werd gepasseerd, heeft zondag voor het eerst iets van zich laten horen. ,,Het is net als Dylan Groenewegen in de Tour de France, je valt keihard vlak voor de finish terwijl je droomt van de overwinning. Maar daarna moet je opstaan en gewoon doorfietsen.” Dat meldt de NOS.