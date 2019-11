Test met nieuw wapen tegen drankrijders: de alcoholenkelband

De pilot waarin de enkelband getest wordt startte in 2017 en moet begin volgend jaar afgerond zijn, zei Broekers-Knol vanmiddag in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer. De band meet op basis van het zweet van de drager of die alcohol op heeft en stuurt die gegevens door naar de reclassering. De band kan daarom fungeren als een alternatief voor het alcoholslot in auto’s ,,Dat is op zich een goed instrument, maar een drankrijder kan natuurlijk nog altijd in een andere auto stappen’’, merkte Broekers-Knol op.



Het aantal mensen dat omkomt in het verkeer als gevolg van alcoholgebruik is de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd, liet de politie vorige week weten. In 2016 overleden er in Nederland 13 mensen bij ongelukken in het verkeer die gerelateerd waren aan alcohol. Vorig jaar waren dat er 36. En ook dit jaar zijn de cijfers van het aantal verkeersdoden door alcohol hoog. Tot en met september kwamen al 29 mensen om het leven door alcoholgebruik in het verkeer.