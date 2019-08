Thieme over sores in Partij voor de Dieren: ‘Er wordt met modder gegooid’

De partijleider reageerde in het tv-programma Buitenhof voor het eerst uitgebreid op de sores binnen de Partij voor de Dieren. Vorige maand stapte het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten op, omdat zij zich niet langer kon vinden in de koers van Thieme. In een interview met deze site haalde Van Kooten uit naar de partijtop.



,,Ik wilde heel graag reageren op al die narigheid die ze vertelt in de pers’’, zegt Thieme. ,,Maar zo zit ik niet in elkaar. Alles wat medewerkers met mij bespreken, wil ik niet in de pers bespreken. Dat is iets tussen een Kamerlid en mij. Ik ga niet met modder gooien.’’