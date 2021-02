Thierry Baudet roept FvD’ers op om volmachtstemmen te ronselen

Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans is Baudet niet strafbaar. ,,Een oproep tot ronselen is niet strafbaar. Je kunt je wel afvragen of dit handig is.’’ De Kiesraad adviseerde in 2016 om het wetsartikel over volmachten te moderniseren. ,,Deze bepaling is nog gebaseerd op de praktijk dat partijen huis aan huis gingen om kiezers om hun volmacht te vragen’’, zegt de woordvoerder. ,,Maar nu gebeurt er veel meer digitaal, de context is anders. De strafbepaling is niet meer adequaat.’’



Vanwege corona is het bij de komende verkiezingen toegestaan om maximaal drie volmachtstemmen uit te brengen. Normaal zijn dat er twee. Op die manier wil het kabinet ervoor zorgen dat iedereen zijn stem kan uitbrengen, ook mensen die vanwege corona niet naar het stembureau kunnen of willen gaan. Bij eerdere verkiezingen stemde zo’n 10 procent van de kiezers via een volmacht.