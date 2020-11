Thierry Baudet stopt als lijsttrekker Forum voor Democratie

Hij haalt evenwel hard uit naar ‘de media’. Hij zegt dat de partij geplaagd wordt door verwijten die ‘volstrekt ongegrond zijn’, zoals berichten over zijn speech met het woord ‘boreaal’ of zijn ontmoetingen met de white supremacist Jared Taylor en twee vertegenwoordigers van het extreem-rechtse Erkenbrand. ,,Een etentje dat je dan eindeloos te na wordt gedragen. Het wordt tot enorme proporties opgeklopt.” Hij noemt dat ‘trial by media’.



Hij is duidelijk teleurgesteld dat partijgenoten nu ook geen ‘nader onderzoek willen afwachten’ naar de incidenten in de appgroepen van en rond de JFvD. ,,Natuurlijk moet er worden opgetreden, maar we dreigen op een punt te komen mensen voor de bus te gooien voordat we weten wat er is gebeurd. Als dat de situatie is, dan wil ik de politieke verantwoordelijkheid nemen voor die trial by media, of als er dingen zijn voorgevallen die niet hadden gemoeten.”