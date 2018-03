Thierry Baudet: Twee zetels is een prachtig resultaat

FVD doet voor het eerst mee in Amsterdam en stond in de peilingen op vier zetels. In de zaal klonk gejuich nadat de eerste prognose bekend was gemaakt en de partij lijkt uit te komen op twee plekken in de gemeenteraad. ,,Als we twee zetels in de raad hebben, kunnen we al zo ontzettend veel doen. Kunnen we al zoveel aan het licht brengen, zoveel spaken tussen de wielen steken, zoveel tegels lichten.''



Ook de Amsterdamse lijsttrekker Annabel Nanninga is blij. Met twee zetels kan de partij 'een bres te gaan slaan in die verstikkende Amsterdamse politieke cultuur'. ,,Amsterdammers zijn het echt zat. Ze willen verandering.''