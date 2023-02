Ticketmaster onder vuur om omstreden doorverkoop Lowlands: ‘Dit slaat nergens op’

De Tweede Kamer is verbolgen over ‘woekerprijzen’ die worden gevraagd voor doorverkochte Lowlandstickets. De toegankelijkheid van concerten en festivals staat op het spel als Ticketmaster vrij spel blijft houden, stellen Kamerleden. Staatssecretaris Gunay Uslu (Media & Cultuur) broedt op maatregelen.

Lowlands was zaterdagochtend binnen een kwartier uitverkocht. De ruim 60.000 tickets vallen vanwege ‘gestegen kosten’ een stuk duurder uit, namelijk 300 euro. ,,Lowlands had de kaarten nog véél duurder kunnen maken, omdat er een enorme schaarste is in de markt”, vertelt Timo Klein, expert op het gebied van mededingingsrecht. ,,Maar dat doen ze niet, omdat Lowlands hun goede naam en imago wil beschermen.”

Over die 300 euro is in de Kamer dan ook weinig opwinding. De boosheid zit ‘m meer in de rol die Ticketmaster speelt in de verkoop van tweedehandstickets. Dat begon met het abrupt buitenspel zetten van andere verkoopkanalen zoals Ticketswap, slechts een paar dagen voor de kaartverkoop van start ging. Daarmee eigende Ticketmaster zichzelf een monopolie-positie toe. Dat doet het bedrijf niet voor de lol, maar om de markt en de betrouwbaarheid van het ticket te beschermen, stelt Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg.

Verbolgenheid in Kamer

Tegelijkertijd verdient Ticketmaster wél bakken met geld met die machtspositie. Lowlands-gangers mogen namelijk alleen nog maar via Ticketmaster de tickets doorverkopen, met een maximum van 20 procent bovenop de aangekochte prijs. Tot zover niets nieuws, maar Ticketmaster rekende - zonder precies duidelijk te maken waarvoor - bij iedere transactie ruim 40 euro (!) aan servicekosten. De totale verkoopprijs van elk tweedehandsticket kwam daardoor op ruim 400 euro uit.

Daar is de Tweede Kamer verbolgen over. ,,Waarom moet een kaart ruim honderd euro duurder zijn? Ik zeur niet over een paar euro administratiekosten, maar wel over ruim honderd euro”, zegt Mohammed Mohandis (PvdA). Cultuur moet voor iedereen toegankelijk blijven, zegt CDA Kamerlid-Lucille Werner. ,,Consumenten moeten worden beschermd tegen exorbitant hoge ticketprijzen als gevolg van doorverkoop.” VVD-Kamerlid Pim van Strien wijst er op dat het wel de organisatie is van Lowlands die in zee gaat met Ticketmaster: ,,En dat Lowlands dus iets heeft uit te leggen aan de Lowlandsgangers.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mogelijk maatregelen

Mocht Uslu niet tot wettelijke maatregelen komen, dan wil CDA met een initiatiefwet komen om het te regelen. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van SP-Kamerlid Peter Kwint om op korte termijn werk te maken van woekerhandel. Volgens Kwint is dat ontspoort tot een ‘miljardenhandel’. Kwint wil een wettelijke begrenzing van zowel het percentage dat bovenop een kaartje gevraagd mag worden als aan servicekosten. PvdD-Kamerlid Christine Teunissen is bezorgd: ,,Woekerwinsten horen niet thuis in de cultuursector. De toegankelijkheid van festivals staat op het spel.’’

Uslu snapt de zorgen over de doorverkoop en de hoge servicekosten die berekend worden. ,,Het is hardnekkige, complexe problematiek waar muziekliefhebbers, evenementenbezoekers en concertgangers de dupe van zijn.’’ Ze kijkt op dit moment naar Europese landen die succesvolle maatregelen tegen dit fenomeen hebben genomen. Voor eind maart komt ze met een reactie naar de Kamer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ticketswap ontkent

Ticketmaster reageert niet op de hoogte van de servicekosten, maar geeft wel aan dat die kosten ‘de enige inkomsten zijn die wij van de transactie houden’. Het geld wordt geïnvesteerd in ‘het verder ontwikkelen en garanderen van een veilig platform’, aldus een woordvoerder. Dat is volgens Lowlands-directeur Van Eerdenburg ook echt zo. Een platform als Ticketswap geniet volgens hem ‘misschien wel een goede reputatie, maar honderd procent garantie dat je binnenkomt met een ticket heb je daar niet’. ,,Het is de minst slechte optie”, reageert hij.

Ticketswap-ceo Hans Ober ontkent dit met klem. ,,De fans zijn juist de dupe en voor Ticketmaster en Lowlands is dit de minst slechte optie. Nu verdienen ze op het event, de ticketverkoop én de resale”, vertelt hij. Ticketswap heeft zich in de afgelopen jaren ‘behoorlijk hard gemaakt’ als het aankomt op betrouwbare doorverkoop, zegt Ober. ,,Daarvoor hebben we de markt best wel moeten ontwrichten.”

De doorverkoop in concerttickets is ook de Consumentenbond al jaren een doorn in het oog. Maar de hoge servicekosten verbaast zelfs woordvoerder Gerard van Spierenburg. ,,Tweemaal servicekosten vragen – en dan vooral zoveel – slaat wat mij betreft helemaal nergens op, maar juridisch valt er niets aan te doen omdat je nu eenmaal mag vragen wat je wil. Helaas ben je als consument afhankelijk van de goede wil en het moreel kompas van de (weder)verkopers, Ticketmaster dus.”

Toezichthouder ACM ziet geen aanleiding om in te grijpen omdat Ticketmaster volgens de regels zou opereren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.