Tien CDA'ers trekken zich terug: partij worstelt met kandidatenlijst

Kamer vergeeft koning na berouwvol­le boodschap: ‘Dit had ik niet verwacht’

21 oktober De Tweede Kamer vindt dat de koning met zijn berouwvolle videoboodschap de ergernis over de Griekse vakantie van zijn gezin goed heeft geadresseerd. Met premier Rutte zijn nog niet alle fracties klaar, die heeft nog het nodige uit te leggen over zijn rol en die van de Rijksvoorlichtingsdienst in de rel.