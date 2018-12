Tim Hofman met 250.000 handtekeningen naar Kamer: ‘CDA heeft sleutel tot kinderpardon in handen‘

Het CDA moet overstag zodat er een Kamermeerderheid is om een groep van 400 kinderen met een migratieachtergrond in Nederland te laten blijven. Dat zeggen de initiatiefnemers van een petitie en handtekeningen die vanmiddag aan parlementariërs zijn aangeboden. De christendemocraten zien vooralsnog niets in zo‘n pardon voor een hele groep.

Marije de Roode, die samen met presentator Tim Hofman een initiatief is gestart om als burger spreektijd te krijgen in de Tweede Kamer over een nieuw kinderpardon, is blij met de steun van 250.000 burgers daarvoor.



,,Een voorstel moet ten minste 40.000 steunbetuigingen hebben, maar die grens waren we al na vier uur gepasseerd. Bizar! We willen bereiken dat iedereen beseft dat het huidige systeem, waarbij gewortelde asielkinderen alsnog kunnen worden uitgezet, niet deugt.‘’

Op de schop

Dus pleiten de initiatiefnemers niet alleen voor een kinderpardon voor 400 kinderen die nu al uitzetting tegemoet kunnen zien, ze willen ook dat de regels op de schop gaan. Zodat kinderen die hier vijf jaar wonen of geboren zijn, niet zomaar weggestuurd kunnen worden. Maar daar is wel een Kamermeerderheid voor nodig.

De Roode: ,,Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, zegt dat uitzetting van kinderen die al jaren in Nederland wonen, onverantwoord is. De angst voor uitzetting en de instabiele leefsituatie waaraan ze jarenlang zijn blootgesteld, kan hun hersenfuncties aantasten. Dus die praktijk moet stoppen, met een kinderpardon voor de huidige groep. Daarnaast moet dit scenario in de toekomst worden voorkomen.‘’

Volgens Hofman zijn de reacties vanuit de politiek positief, maar blijft alleen het CDA achter. ,,Iedereen in deze toko weet dat bij hen de sleutel ligt. Iedereen ziet dat de regels nu niet kloppen omdat kinderen geen pardon krijgen, terwijl ze daar wél in aanmerking voor komen. Het CDA probeert de verantwoordelijkheid daarvoor af te schuiven op staatssecretaris Harbers (Asiel), maar daar gaat het niet om. Ze moeten de wetgeving veranderen.‘’

Schrijnend

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het ‘schrijnend‘ dat deze groep nu in een precaire situatie zit. ,,Maar dat geldt voor veel meer kinderen, want ze hebben allemaal recht op een goede toekomst. Daarom willen we dat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt in individuele gevallen, als hij dat nodig acht. Ook moet eerder in de procedure naar schrijnende situaties worden gekeken.“

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven gaat nu onderzoeken of er inderdaad genoeg geldende ondersteuningen zijn verzameld. Ook wordt bekeken of over dit onderwerp de afgelopen twee jaar geen parlementaire besluiten zijn genomen, een belangrijke voorwaarde om burgerspreekrecht te krijgen in de Tweede Kamer.