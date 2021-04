Tjeenk Willink neemt de tijd: de informateur wil wéér alle fractieleiders spreken

Jongeren­par­tij­en willen geen nieuw kabinet met Rutte

6 april De jongerenorganisaties van zes politieke partijen vinden een nieuw kabinet met Mark Rutte aan het roer geen optie. In een gezamenlijke brief roepen zij hun moederpartijen op die boodschap dinsdag uit te spreken, als ze met Kamervoorzitter Khadija Arib gaan praten over de vastgelopen formatie.