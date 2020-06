Toch onafhankelijk onderzoek naar coronabeleid kabinet

De uitkomst van de stemming is opmerkelijk. Vorige week was de coalitie nog tegen een externe evaluatie van het coronabeleid in Nederland. Het kabinet laat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) al onderzoek doen en vond een tweede onderzoek dus onnodig en voorbarig, was het argument toen. Nu sluit het kabinet zich aan bij de oproep om zich nog voor 1 september door deskundigen te laten adviseren over de vraag welke lessen er getrokken kunnen worden rond de aanpak van het coronavirus.

Salaris zorgmedewerkers

Bij de tweede motie, die opriep tot verhoging van de zorgsalarissen, was net als vorige week sprake van een gelijke uitkomst. Marijnissen zal de motie desondanks voor een derde keer in stemming laten brengen. ,,We zullen de druk op de coalitie blijven opvoeren’’, zegt ze. ,,Door keer op keer nee te zeggen, gaan we van klappen voor de zorg naar een klap in het gezicht van de zorg.’’ En als de stemmen de volgende keer wéér staken, wil Marijnissen proberen bij het debat over de Voorjaarsnota meer geld vrij te maken voor salarisverhoging.



Minister Wopke Hoekstra (Financiën) liet eerder al weten dat het zorgpersoneel een eenmalige bonus krijgt, maar dat vindt de oppositie niet genoeg. Niet alleen applaus, maar ook een structurele salarisverhoging voor alle mensen werkzaam in de zorg. Vijf procent erbij, als het aan de SP ligt. De coalitie ziet dat niet zitten; het is al lastig genoeg om de begroting voor 2021 rond te krijgen voor Prinsjesdag. Bovendien: moet die salarisverhoging voor iedereen in de zorg gelden, zoals de oppositie wil? Uiteindelijk stemden 70 Kamerleden voor verhoging, en 70 tegen.



De Tweede Kamer stemde vanmiddag hoofdelijk over de twee moties, nadat de oppositie en coalitie bij de algemene stemming vorige week lijnrecht (75 - 75) tegenover elkaar stonden. Een unieke situatie, want slechts zelden worden moties door alle oppositiepartijen gesteund, van links tot rechts. Na het vertrek van Wybren van Haga bij de VVD verloor de coalitie zijn zetelmeerderheid, waardoor er nu precies evenveel oppositieleden als coalitieleden in de Kamer zitten.