'Toch wél stukken over omstreden afschaffing dividendbelasting'

De oppositie had felle kritiek op het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen en wilde van de coalitiepartijen weten waarop die beslissing gebaseerd was. Premier Rutte en de partijleiders van de coalitiepartijen hielden echter - ondanks herhaaldelijke verzoeken - vol dat ze geen herinnering hebben aan documenten die tijdens de formatie besproken zouden zijn.



Nu blijken er toch documenten te bestaan, die op verzoek van de partijleiders zijn opgesteld. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vroegen bij het ministerie van Financiën om de stukken via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie bevestigt het bestaan van de stukken, maar wil ze niet vrijgeven. ,,Openbaarmaking van dergelijke stukken doet afbreuk aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid waarin de informatiebesprekingen en -onderhandelingen plaatsvinden'', staat te lezen in het Wob-besluit.



Onduidelijk is of de desbetreffende stukken daadwerkelijk de onderbouwing voor het besluit vormen, of dat daaruit mogelijke druk van buitenlandse bedrijven zou blijken, zoals gesuggereerd door de oppositie. Bedrijven als Shell en Unilever zouden overwegen om hun hoofdkantoor uit Nederland terug te trekken. Afschaffing van de dividendbelasting, wat gunstig is voor aandeelhouders, zou dat kunnen voorkomen. Vorige maand werd bekend dat Unilever Rotterdam kiest als locatie voor zijn hoofdkantoor.