Toekomst Otten bij Forum voor Democratie blijft in de lucht hangen: ‘Geen sprake van royement’

,,Ik wil eerst weten wat de mensen die hem in de Eerste Kamer gaan omringen vinden van zijn positie. En als ie daar nog zin in heeft, dan hoor ik het wel. Dat is mijn positie”, zei Hiddema. Er is in elk geval ,,geen sprake van royement", zei het Tweede Kamerlid. De ruzie binnen FVD escaleerde vorige week nadat bekend was geworden dat Otten zonder overleg ruim 30.000 euro uit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt.



Volgens Hiddema was het geen ,,greep uit de kas". Die terminologie doet Otten ,,geen recht". Hij is te ,,lichtzinnig" geweest. Otten heeft het geld teruggestort toen andere partijbestuurders bezwaar maakten.



Otten was de beoogde fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Hij uitte een week geleden kritiek op partijleider Thierry Baudet. Die zou de partij onder meer te ver naar rechts sturen. Baudet werd verrast door de kritiek, maar deed er in eerste instantie vrij laconiek over.