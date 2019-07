Topambtenaar ministerie van Justitie weg om WODC-lek

Kinderopvangtoeslag Snel aan ouders en Kamer: we gaan het gewoon regelen

4 juli De 305 ouders van wie de kinderopvangtoeslag in 2014 onterecht werd stopgezet horen in oktober hoe zij gecompenseerd zullen worden. Dat zei staatssecretaris Menno Snel vanmiddag in debat met de Tweede Kamer. ,,We gaan het gewoon regelen”, aldus de D66-bewindsman.