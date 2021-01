Topambtenaren: nieuw kabinet moet beslissen over strengere klimaatmaatregelen

In het rapport Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes - dat 67 pagina’s telt - presenteert de studiegroep de mogelijkheden voor het nieuwe kabinet om internationale klimaatdoelen te halen. Volgens de ambtenaren is Nederland nog niet goed voorbereid op ‘een klimaatneutraal Europa in 2050’. ,,Nieuwe stappen zijn nodig’’, zegt voorzitter Laura van Geest. ,,Een kabinetsformatie is in Nederland het moment om richting te geven en keuzes te maken.”