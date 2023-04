Tot 1200 extra vaste banen op universiteiten

Nu moeten (jonge) docenten en onderzoekers vaak jarenlang het ene na het andere tijdelijke contract aan elkaar rijgen, zonder uitzicht op een vaste baan. De investering van 200 miljoen euro extra per jaar moet daar een einde aan maken.

Voor het komende jaar zijn de extra miljoenen nu verdeeld, schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zestig miljoen van de al eerder aangekondigde 200 miljoen werd vorig najaar al toegekend, nu is ook de overige 140 miljoen euro verdeeld. ‘Een zeer belangrijke mijlpaal’, aldus de bewindsman.

Quote Wil je als klein land toch ontzettend hoog blijven scoren, dan moet je zorgen dat universi­tei­ten zich specialise­ren Bert Meijer, hoogleraar organische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven

Volgens Dijkgraaf kan de Nederlandse wetenschap met het extra geld de ‘toppositie behouden en versterken’. ,,We zorgen dat vele jonge onderzoekers een vaste baan krijgen en universiteiten zich verder kunnen specialiseren.”

Samenwerken

Het geld wordt niet per universiteit toegekend, maar gaat naar vakgebieden in vier domeinen: bèta, techniek, sociale- en geesteswetenschappen en geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Door die aanpak, die 10 jaar geleden begon, moeten onderzoekers in bepaalde vakgebieden beter gaan samenwerken.

Dat is ook nodig, zegt Bert Meijer, hoogleraar organische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven, die als mede-voorzitter van de commissie die Dijkgraaf adviseerde over de plannen van de verschillende vakgebieden. ,,Wetenschap wordt steeds duurder. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je kostbare, geavanceerde apparatuur niet op elke universiteit kunt neerzetten. En als elke universiteit per se elk vak wil geven, ook al lopen de studentenaantallen terug, dan bereik je niks. Wil je als klein land toch ontzettend hoog blijven scoren, dan moet je zorgen dat universiteiten zich specialiseren.”

Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat cybersecurity bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Twente een sterke focus krijgt, de grootste investeringen in waterstof als alternatief energiebron worden gedaan in de Technische Universiteit Delft en het Universitair Medisch Centrum Leiden zich extra richt op geneesmiddelenonderzoek in ziekenhuizen. Ook komt er een landelijke aanpak voor ‘tekortvakken’ Frans en Duits en betere samenwerking tussen de opleidingen Nederlands. Belangrijk, schrijft Dijkgraaf, omdat er daarmee ‘een substantieel groter potentieel aan bachelor- en masterstudenten en zo aan leraren Nederlands, Duits en Frans kan worden gecreëerd’.

Herkenbaar

Per specialisatie zijn er maximaal drie universiteiten of medische centra die zich daarin extra bekwamen. Dat is ook een manier om te zorgen dat een universiteit herkenbaar is, stelt Meijer. ,,Als je van de middelbare school komt, kies je een universiteit omdat die het dichtst in de buurt is of omdat vrienden er ook naartoe gaan. Maar als je na je bachelor een master gaat doen of daarna wil promoveren, dan weet je: voor dit vakgebied moet ik op die universiteit zijn. Dát is waar het gebeurt.”

Volledig scherm Hoogleraar organische chemie Bert Meijer van de Technische Universiteit Eindhoven. © TU/e

De universiteiten moesten er, zeggen ingewijden, aanvankelijk aan wennen dat zij niet zelf beslissen waar het geld aan wordt uitgegeven. Volgens Meijer is het juist goed dat het ‘op de werkvloer’ wordt besloten. ,,Daar spreekt vertrouwen uit.”

Oud-student

Natuurlijk is er onderling competitie tussen vakgebieden, stelt Meijer, maar ‘iedereen gunt elkaar wat’. ,,Ik loop al heel lang mee, en op bijna elke universiteit zit wel een oud-student van mij als staflid. Het laatste wat ik wil is dat zij niet goed kunnen presteren. Als onderzoeker wil ik dat de chemie in Nederland zo sterk mogelijk wordt, niet noodzakelijkerwijs op mijn universiteit. Dat is voor de meeste onderzoekers zo.”

Vier monitoringscommissies bekijken de komende zes jaar of er wel echt tot 1200 vaste banen bijkomen. Als dat niet gebeurt, kan zo’n commissie ingrijpen. Meijer: ,,Dan krijgen ze het geld ook niet.” De commissie kan ook worden ingeschakeld als een vakgebied gaandeweg vindt dat het geld aan iets anders moet worden uitgegeven. ,,Dat geeft meer flexibiliteit.”

