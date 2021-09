Trage formatie nekt noodzakelijke uitgaven: miljarden blijven onbenut

LIVE | Kansen voor de oppositie tijdens marathonde­bat Politieke Beschouwin­gen

9:50 De oppositie staat op scherp: waar de kabinetsbegroting meestal zo goed als is dichtgetimmerd, is er dit jaar ruimte voor het binnenhalen van eigen voorstellen. VVD, D66 en CDA hebben gezegd te willen overleggen over de begroting, nu het kabinet in demissionaire staat is. En hoe zullen de partijen elkaar bejegenen, met de vastgelopen formatie in gedachten? Mis niks van de Algemene Politieke Beschouwingen met ons liveblog onderaan dit artikel.