Transgender Kamerlid Lisa van Ginneken stopt met Twitter, ‘een plek van haat’

Dat schrijft het Tweede Kamerlid in een uitgebreide post op Twitter. Toen ze twee jaar geleden op het sociale medium ging, hoopte ze dat het een plek zou zijn om in gesprek te zijn met mensen. Maar dat valt de politica vies tegen. ,,Het bleek al snel een plek van haat te zijn.’’

Twitter is volgens haar ‘geen plek waar mensen nieuwsgierig zijn naar elkaar’, of 'waar mensen de tijd nemen voor een goed gesprek’. De politica noemt het ‘een plek waar mensen elkaar de maat nemen, negatief afschilderen en beledigen’. ,,Of erger. Een plek waar trollenlegers en haatbots actief zijn om de polarisatie aan te wakkeren. En die polarisatie blijft helaas niet op Twitter’’, zo betoogt zij. ,,Twitter-discussies sijpelen vrijwel altijd door naar talkshowtafels, krantenpagina's en Kamerdebatten. En zo bepaalt Twitter ons maatschappelijk debat met een verdienmodel gebaseerd op tegenstellingen.’’

Voor haar is het ‘genoeg geweest’, beschrijft ze. Ze wil voorkomen dat haar ‘tweets of likes brandstof geven aan deze dynamiek’. ,,Ik richt me liever op mijn taak als Kamerlid: het controleren en aanjagen van onze regering. En er zijn genoeg andere manieren om met mensen in de samenleving in gesprek te zijn. Daar heb ik Twitter niet bij nodig.”

Haar actie is opmerkelijk, ook omdat Van Ginneken het woord voert over onder meer Digitale Zaken. In haar brief concludeert ze dat regulering van platforms van sociale media ‘keihard nodig’ is. ,,Daar zet ik me als Kamerlid flink voor in. Maar als Twittergebruikers hebben we zelf ook een rol.”

