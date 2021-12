Tuinhuisje-akkoord: PvdA en GroenLinks stemmen straks op 15 onderwerpen hetzelfde

Het akkoord werd gesmeed in het tuinhuisje van Ploumen, op een volkstuincomplex in Amsterdam. Daar spraken de twee de afgelopen maanden geregeld af. ,,In tijden waarin vooral verschillen worden benadrukt, zijn wij op zoek gegaan naar wat ons bindt. We zullen de plannen van het nieuwe kabinet beoordelen op onze ambities voor 2030. Dit zijn linkse, progressieve plannen. We zullen de acties van het kabinet daarop toetsen”, zei PvdA-leider Lilianne Ploumen.