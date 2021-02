Turkije start onderzoek naar Wilders na tweet over ‘terrorist’ Erdogan

Het zou gaan om een tweet met een foto die op 15 februari is geplaatst. Wilders deelde toen een illustratie van Erdogan met de mededeling ‘terrorist’. Hij noemde de Turkse president in een ander bericht een ‘levensgevaarlijke islamist die aanzet tot haat en terreur ook hier in Nederland’.

Erdogan deed vorig jaar nog aangifte tegen Wilders wegens belediging. Ook daar blikte de PVV-leider deze week op terug. ,,Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in NL stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!”

Timing

Het is onduidelijk of de stap van de Turken te maken heeft met ophef die gisteren ontstond. Toen eiste Wilders, met andere Kamerleden, duidelijkheid over een uitgelekte analyse waarin antiterrorismecoördinator NCTV zorgen uit over de islamistische koers van Erdogan. Vooral de effecten hiervan op Turkse Nederlanders maken dat partijen opheldering willen van het kabinet. Oppositieleider Geert Wilders wil dat de nota naar de Kamer wordt gestuurd.

In de analyse, in handen van tijdschrift HP/De Tijd, beschrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat Erdogan vrij baan geeft aan salafistische groepen (ultraconservatieve islamitische groepen die de islamitische wet sharia voorstaan). De ‘antiwesterse religieuze boodschappen en activiteiten, die president Erdogan regelmatig ventileert’, kunnen volgens de NCTV ‘haat zaaien onder bepaalde groepen Turkse Nederlanders’ en ‘ervoor zorgen dat zij zich van de Nederlandse maatschappij en het democratische systeem afkeren’. Als die groep blijft groeien, en de loyaliteit aan Erdogan van bepalende invloed blijft op deze Turkse Nederlanders, dan ‘bestaat de kans dat hun handelen niet langer past binnen de normen en waarden van de democratische rechtsorde’, waarschuwt de NCTV.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de NCTV onder valt, kan nog niet reageren op de nota, die ‘onvoldragen’ is, met voorlopige conclusies. Minister Ferd Grapperhaus verwacht het definitieve stuk over een paar weken. Verschillende ministeries en de veiligheidsdiensten moeten er nog hun zegje over doen. ,,Er is nog kritiek op en er wordt nog over gediscussieerd’’, aldus Grapperhaus. Volgens de minister staat er niet veel nieuws in en komt de informatie overeen met eerdere dreigingsbeelden.

Toch laat de nota volgens bijvoorbeeld de SGP zien hoe belangrijk de aanpak van buitenlandse beïnvloeding van Nederlandse organisaties is. ,,Er zou een verbod moeten komen op financiering van moskeeën uit onvrije islamitische landen”, schrijft Kamerlid Chris Stoffer. GroenLinks wil ook dat de notitie naar de Kamer gaat. ,,Zeer schokkend hoe Erdogan keer op keer antiwesterse sentimenten en extremisme in Europa probeert aan te jagen’’, schrijft Kamerlid Niels van den Berge. De partij vraagt om ‘concrete maatregelen om islamistisch extremisme en antiwesterse beïnvloeding door Erdogan tegen te gaan’.

Quote Er zou een verbod moeten komen op financie­ring van moskeeën uit onvrije islamiti­sche landen Chris Stoffer, SGP

