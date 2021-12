Tweede Kamer hekelt late schoolsluiting: ‘Hard gelag voor kinderen, ouders en docenten’

LivestreamHet chagrijn in de Tweede Kamer over het verlengen van de coronamaatregelen is groot, zo blijkt vanmiddag in het debat daarover. Nederland is met zijn avond-lockdown het lachertje van Europa, is het gevoel. Ook de late beslissing om de basisscholen toch te sluiten krijgt van links tot rechts kritiek.

Heel Europa wordt getroffen door de nieuwe omikronvariant, alleen lijkt het dat Nederland continu achter de feiten aanloopt, stelde Jan Paternotte van D66. ,,Ik zie dat er in de rest van Europa eerder en meer geboosterd is, vaker getest wordt, een 2G-beleid geldt en meer belang gehecht wordt aan ventilatie”, aldus Paternotte. Gevolg is dat onder meer in Duitsland en België de horeca nog open is, terwijl hier alles na vijf uur dicht is.

De beslissing om de basisscholen volgende week toch te sluiten, wordt gezien als zoveelste voorbeeld van het zwabberbeleid. ,,Het lijkt alsof het kabinet telkens te laat ingrijpt”, stelde Attje Kuiken van de PvdA.

De Partij voor de Dieren benadrukte dat er al drie weken terug een advies van het Outbreak Management Team (OMT) lag en dat de Tweede Kamer ook aandrong op eerdere besluitvorming. ,,Dit is een hard gelag voor de kinderen, hun ouders en docenten,” zei Eva van Esch.

Verdedigbaar

De oppositie wijst daarnaast op de inconsequenties van het beleid. ,,De scholen zijn dicht, maar mensen kunnen overdag wel naar de Ikea, de kroeg en de Efteling is gewoon open”, stelde Kuiken. GroenLinks vraagt zich af waarom het kabinet niet kortstondig de pretparken sluit. ,,Wij hebben liever kort daadkrachtig ingrijpen in plaats van wéér een kwakkelwinter”, stelde Lisa Westerveld.

De VVD kon er weinig tegenin brengen. ,,Dit is een bittere pil. Het was inderdaad prettig geweest als het kabinet dit eerder had besloten, dan hadden ouders en scholen zich daarop kunnen voorbereiden”, meende Aukje de Vries. Ze beklemtoonde echter het besluit ‘verdedigbaar’ te vinden.

Volledig scherm Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) voorafgaand aan het coronadebat in de Tweede Kamer. © ANP

Trage boostercampagne

Hoewel het trage boosteren afgelopen maand veel kritiek kreeg, zijn fracties content met de versnelling van de campagne. Zo wordt de tijd tussen booster en laatste vaccinatie bekort van een half jaar tot drie maanden, beloofde minister Hugo de Jonge (VWS) deze week.

Voor het einde van dit jaar hebben alle zestigplussers een uitnodiging gekregen. Iedereen boven de 18 jaar krijgt uiterlijk eind januari een booster aangeboden. In totaal gaat het om 8,5 miljoen volwassenen.

Desalniettemin kan het nog vlotter, meent de SP. Woordvoerder Maarten Hijink wil ‘de bureaucratie opzij vegen’ in de vaccinatiecentra. ,,Laten we er voor zorgen dat iedere Nederlander van boven de 50 voor het einde van het jaar zonder afspraak naar een grote vaccinatiestraat kan gaan voor een booster.” De SP wijst op de overbezette telefoonlijnen van de GGD, waardoor het veel mensen moeite kost om een afspraak te maken. D66 antwoordde altijd open te staan voor efficiënter vaccineren.

Inhaalzorg

Grote zorgen leven er bij de oppositie over het inhalen van door corona uitgestelde zorg in de ziekenhuizen volgend jaar. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet 12,5 procent van deze zorg ingehaald worden. Deze inhaalslag kost volgend jaar een slordige 2,4 miljard euro, becijferden zorgexperts van ABN Amro recent.

Dat geld hebben de ziekenhuizen echter niet, als gevolg van eerdere afspraken met het kabinet zitten zij op de nullijn. Zorgverzekeraars weigeren ondertussen deze extra zorg in te kopen.

,,Het is de vraag of patiënten volgend jaar nog wel bij het ziekenhuis in de buurt terecht kunnen voor een behandeling of operatie”, stelde SP’er Maarten Hijink. Fleur Agema van de PVV eist aparte financiering voor de inhaalzorg. ,,Het kabinet legt de rekening bij de zorgverzekeraars neer en dat weet ik wel wat er gebeurt. Wij willen de nullijn van tafel.”

Volledig scherm De Tweede Kamer tijdens een eerder coronadebat van medio september dit jaar © ANP

Secundair

Regeringspartij VVD wuifde de zorgen weg. ,,Voorop staat dat er voldoende geld voor de inhaalzorg moet komen”, meende Aukje de Vries. ,,Op welke manier is van minder belang, laten we eerst kijken naar verzekeraars.” Dat patiënten eventueel verder van huis de inhaalzorg krijgen, vindt ze van secundair belang. ,,Liefst gebeurt dat in de buurt, maar anders moet het elders.”