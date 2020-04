Tweede Kamer in debat over corona: Moet er méér versoepeling komen?

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat het kabinet snel om tafel gaat met de horecasector om te kijken wat er mogelijk is om noodlijdende café- en restauranthouders te helpen. ,,Die hoopten natuurlijk weer aan het werk te kunnen. Want in de horeca stapelen ze geen glazen, maar problemen.’’



Dijkhoff verwacht niet dat de horeca al vóór 20 mei op versoepeling van coronamaatregelen kan rekenen. Volgens hem kost het nog veel onderzoek om in de horeca met een verantwoord protocol weer de deuren te kunnen openen.



PVV-leider Geert Wilders vindt dat er sneller meer ruimte moet komen voor horecabedrijven, die bijvoorbeeld eten willen serveren via een luik. Ook voor terrassen met anderhalve meter ruimte tussen de tafeltjes zou het mogelijk moeten worden om te openen, vindt Wilders.